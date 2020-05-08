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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2930

Губернатор Сумщины решил заняться дорогами на севере и юге области

Вопрос ремонта дорог, особенно в северных районах Сумщины, на контроле у главы Сумской облгосадминистрации.

Об этом Роман Грищенко сообщил во время пресс конференции сегодня., 11 июня.

«Ремонт дорог - это тема одна из самых болезненных. Когда я ездил в Ямпольский район, то видел, что там не дорога, а одна сплошная яма. Дорог просто нет. И мы даже засекали определенные интервалы времени, рассчитывали, успеет ли «скорая», если поедет по этой дороге. Если, не дай Бог, с инфарктом кто-то. По моим расчетам, не успеет. Проблема возникает и с подвозом детей в школы, - рассказал глава облгосадминистрации. - А в Середина-Буде еще хуже ситуация. Там даже направлений нет, не то, что дорог. Именно поэтому на следующей неделе мы выезжаем в Середина-Буду, а затем снова посетим Ямполь, только уже с представителями облавтодора, ГП «Дороги Сумщины» и руководителем управления облгосадминистрации. И мое требование таково: мы все едем на личном транспорте. И будем проводить эти выездные заседания столько, сколько нужно, чтобы у всех появилось желание восстановить эти дороги».

По словам Романа Грищенко, уже сейчас проводятся работы по строительству отрезки дороги сообщением «Шостка-Ямполь». Планируется, еще дофинансировать ремонт дороги до Ямполя, и уже следующим финансированием доработать эту дорогу полностью. Также крайне необходимо сделать качественную дорогу сообщением «Середина-Буда - Ямполь». Областная власть будет добиваться финансирования ремонта этих дорог.

Также чиновник сообщил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт дороги, которая соединит Лебедин, Ахтырку, Тростянец и Великую Писаревку.

«Часть этой дороги уже отремонтирована. Если будет финансирование, то в этом году мы продолжим ее ремонтировать», - отметил Роман Грищенко.

Общество Ремонт дорог
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