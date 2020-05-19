Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 12 июня, в Сумах сохранится жаркая погода.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью 20-22 °С тепла, днем 30-32 °С выше нуля.