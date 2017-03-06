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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53236

Сумские кардиологи первыми в области провели уникальную операцию

Врачи КНП «Центральная городская клиническая больница» провели первую на территории Сумской области имплантацию кардиовертера дефибриллятора.

Речь идет о клиническом случае рецидивирующей фибрилляции желудочков у 65-летней женщины, которую доставили в неврологическое отделение после внезапной потери сознания.

Поскольку фатальные аритмии у пациентки повторялись в общей сложности более 10 раз и каждый раз сопровождались потерей сознания даже после применения антиаритмической терапии, медики приняли решение о целесообразности имплантации кардиовертера дефибриллятора. Помогли коллегам в проведении операции специалисты КП «Полтавский областной клинический медицинский кардиоваскулярный центр».

Пациентке под кожу над грудной мышцей имплантировали устройство, которое постоянно следит за ритмом сердца, а при возникновении угрожающих жизни аритмий наносит электрический разряд, тем самым восстанавливая нормальную сердечную деятельность.

Специалисты КНП «Центральная городская клиническая больница» призывают горожан не медлить в случае возникновения проблем и обращаться на профильное консультирование. Записаться на прием можно по телефонам: (066) 2676822 (врач-кардиолог, эндоваскулярный хирург КНП «Центральная городская клиническая больница» Денис Устименко, (050) 6832400 врач интервенционный кардиолог КНП «Центральная городская клиническая больница» Олег Сасюк).

Общество Операция
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