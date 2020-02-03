Суд восстановил одиозного зампрокурора Сумщины Сумской окружной административный суд восстановил Сергея Маслюка в должности заместителя прокурора Сумской области.

Сегодня, 11 июня, суд рассмотрел дело № 480/4893/19 по иску Сергея Маслюка к Офису Генерального прокурора о признании противоправным и отмене приказа об увольнении и восстановлении в должности.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования и признал противоправным и отменил приказ Генерального прокурора Украины от 04.11.2019 № 469к об увольнении заместителя прокурора Сумской области Маслюка С.В. от должности в органах прокуратуры и восстановил его в должности заместителя прокурора Сумской области.

Решение суда в части восстановления в должности обращено к немедленному исполнению.