У Сумах вчетверте перенесли «ЕкоКрос»

Нагадаємо, головна умова конкурсу, – команди мають зібрати якомога більше сміття за одну годину. Переможці визначаються за сумарною вагою усіх зібраних сміттєвих пакетів.

Трійка лідерів отримає цінні подарунки та гаджети від організаторів – департаменту фінансів, економіки та інвестицій.

Разом із тим, команда має складатися з п'яти осіб (вік учасників конкурсу необмежений, проте діти до 12 років повинні бути у супроводі батьків, або вихователів).

Про деталі та формат буде повідомлено додатково на сторінці агенції промоції «Суми» у соцмережі Facebook.