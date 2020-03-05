У Сумах вчетверте перенесли «ЕкоКрос»

Нагадаємо, головна умова конкурсу, – команди мають зібрати якомога більше сміття за одну годину. Переможці визначаються за сумарною вагою усіх зібраних сміттєвих пакетів.
Трійка лідерів отримає цінні подарунки та гаджети від організаторів – департаменту фінансів, економіки та інвестицій.
Разом із тим, команда має складатися з п'яти осіб (вік учасників конкурсу необмежений, проте діти до 12 років повинні бути у супроводі батьків, або вихователів).
Про деталі та формат буде повідомлено додатково на сторінці агенції промоції «Суми» у соцмережі Facebook.
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