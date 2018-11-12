Сумские патрульные остановили в спальном районе полтавчанина с пистолетом

На улице Ивана Сирко экипаж патрульных заметил двух подозрительных мужчин. Общаясь с гражданами, стражи порядка выяснили, что они из Полтавской области. Что делают в Сумах, четко они объяснить не могли. Патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили у 30-летнего полтавчанина предмет, похожий на пистолет, и 50 патронов к нему.
«Нашел», - именно так объяснил происхождение обнаруженных предметов мужчина.
На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК.
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