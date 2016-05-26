На Сумщине от поражения током погиб рыбак В селе Шпилевка Сумского района погиб мужчина 1963 года рождения.

По информации правоохранителей, он погиб от поражения электрическим током. Произошло это утром 7 июня, сообщает АО «Сумыоблэнерго».

Работники филиала «Сумской РЭС» АО «Сумыоблэнерго», как только получили сообщение от спасателей о смерти человека, выехали на место происшествия. Выяснилось, что мужчина направлялся на водоем с поднятой вверх длинной удочкой, которая приблизилась на недопустимое расстояние к проводам линии электропередачи, напряжением 10 000 Вольт. Ток прошел по ней до самого пострадавшего. При этом энергетики проверили саму линию - все габариты по ее размещению в норме, а причиной трагедии стало незнание правил электробезопасности пострадавшим.

АО «Сумыоблэнерго» в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил выполнения работ в охранных зонах электросетей, которые особенно актуальны в летний период.

В частности, что касается правил работы спецтехники и спецмеханизмов в охранной зоне линий электропередач. Габариты грузоподъемных машин и механизмов большие, следовательно существует угроза того, чтобы во время их эксплуатации какая-то часть может коснуться электросетей или приблизиться на опасное расстояние. А это - смертельно опасно!

Согласно «Правилам охраны электрических сетей», предприятия или граждане, которые постоянно или временно владеют земельными участками, где находятся объекты электрических сетей, обязаны принимать надлежащие меры для их охраны и, особенно, для предотвращения несчастных случаев.

Уважаемые жители Сумской области! АО «Сумыоблэнерго» в любой момент может предоставить консультацию по вопросам организации работ в охранных зонах электросетей. Обратиться по поводу получения разрешения для проведения таких работ в сервисные центры АО «Сумыоблэнерго», которые находятся в каждом районе.

С любыми вопросами можно обратиться по бесплатному и круглосуточному номеру колл-центра АО «Сумыоблэнерго»: 0800300247.

Знать и соблюдать правила обращения с электрооборудованием - жизненно необходимо! Ведь ток не только дарит нам свет, но и может нанести большой вред здоровью. Берегите себя!