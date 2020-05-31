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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55243

У Сумах пройде велоквест

Уже традиційно, у рамках Днів сталої енергії, 27 червня у м. Суми відбудеться велоквест «VeloLife».

Що необхідно для участі - всього лиш:

- велосипеди,

- команда з трьох людей,

- нестримне бажання перемогти й отримати класні подарунки!

Цьогоріч велоквест святкує перший ювілей - уже 5 років збираються активні, веселі, кмітливі любителі велопрогулянок, котрі за це ще й виграють призи!

Реєструйте свої команди за посиланням: https://docs.google.com/…/1yiVB5jOl9Uh2wUENx5Qk9u…/viewform…

Усі учасники отримають Подарунки.

Тож перевіряйте свої велосипеди і звільняйте час 27 червня, адже ви проведете його весело та з користю, повідомляє агенція промоції «Суми».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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