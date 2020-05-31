У Сумах пройде велоквест

Що необхідно для участі - всього лиш:
- велосипеди,
- команда з трьох людей,
- нестримне бажання перемогти й отримати класні подарунки!
Цьогоріч велоквест святкує перший ювілей - уже 5 років збираються активні, веселі, кмітливі любителі велопрогулянок, котрі за це ще й виграють призи!
Реєструйте свої команди за посиланням: https://docs.google.com/…/1yiVB5jOl9Uh2wUENx5Qk9u…/viewform…
Усі учасники отримають Подарунки.
Тож перевіряйте свої велосипеди і звільняйте час 27 червня, адже ви проведете його весело та з користю, повідомляє агенція промоції «Суми».