У Сумах пройде велоквест Уже традиційно, у рамках Днів сталої енергії, 27 червня у м. Суми відбудеться велоквест «VeloLife».

Що необхідно для участі - всього лиш:

- велосипеди,

- команда з трьох людей,

- нестримне бажання перемогти й отримати класні подарунки!

Цьогоріч велоквест святкує перший ювілей - уже 5 років збираються активні, веселі, кмітливі любителі велопрогулянок, котрі за це ще й виграють призи!

Реєструйте свої команди за посиланням: https://docs.google.com/…/1yiVB5jOl9Uh2wUENx5Qk9u…/viewform…

Усі учасники отримають Подарунки.

Тож перевіряйте свої велосипеди і звільняйте час 27 червня, адже ви проведете його весело та з користю, повідомляє агенція промоції «Суми».