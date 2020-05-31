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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26292

На Сумщине поймать 16-летнего вора помогла овчарка

Немецкая овчарка Ричард сразу от места совершения преступления взял след и привел полицейских сначала к возможному свидетелю, а потом указала и на самого вора.

О краже из магазина в одном из сел района в дежурную часть Конотопского отдела полиции сообщили сами владельцы торговой точки. Они рассказали: утром, придя на работу, увидели разбитое окно и обнаружили пропажу наличности из кассы.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. В состав группы вошел инспектор-кинолог Вячеслав Сидоренко со своим питомцем Ричардом.

Осмотрев помещение магазина, правоохранители убедились, что товар остался в полном объеме, злоумышленник похитил только деньги - около двух тысяч гривен. Пока следователи и эксперты отрабатывали место преступления и окружающую территорию, инспектор-кинолог со своим четвероногим напарником в прямом смысле вышли на след злоумышленника. Ричард повел розыскников в сторону села и остановился, указав на одного из прохожих.

«Опросив юношу, наши сотрудники установили, что к краже он лично не имеет никакого отношения, - отмечает Сергей Породько, начальник Конотопского отдела полиции. - Но накануне вечером парень гулял недалеко от магазина в компании своих сверстников, поэтому мы приняли решение опросить молодых людей и проверить на причастность к преступлению. И именно во время этого отработки удалось выйти на злоумышленника - это оказался 16-летний подросток, житель соседнего села».

Как установили полицейские, в тот вечер парень решил разжиться карманными деньгами. Для чего дождался ночи и отправился в магазин, прихватив с собой молоток. Разбив окно, проник внутрь. Чтобы не привлекать «лишнего внимания», решил ограничиться только деньгами, поэтому и опустошил только кассу. Правоохранителей несколько сбила с толку разлитое на месте преступления подсолнечное масло, однако впоследствии и этот факт нашел свое объяснение. Выяснилось, что подросток, пролезая сквозь решетку в магазин, ободрался и порезался, поэтому, чтобы легче было вылезать наружу, смазал им тело. Работники полиции дома у парня изъяли похищенные средства.

По факту кражи в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, начато досудебное доследование. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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