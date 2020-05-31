В Тростянце будут ежедневно проводить дезинфекцию

На улицах, где проживают граждане, заболевшие коронавирусом, поручено провести дезинфекцию колодцев, остановок общественного транспорта и других мест общего пользования.
В Тростянецкой городском совете, его структурных подразделениях, учреждениях и учреждениях и в дальнейшем будет проводиться температурный скрининг работников.
«Всех граждан призываем в ближайшие две недели придерживаться «масочного режима», дистанционного расстояния, избегать компаний, больше времени проводить дома! При первых признаках болезни - повышение температуры тела, кашель, обязательно обращайтесь к своему семейному врачу», - подчеркнул мэр Юрий Бова.
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