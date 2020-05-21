Лебединцы едут в Верховную Раду отстаивать свою позицию за вхождение в Сумской район

В состав лебединской делегации войдут руководители города, района и представители общественности, в частности: мэр Лебедина Александр Баклыков, и.о. главы районного совета Светлана Горошко, и.о. главы РГА Оксана Лихина, глава Васильевского сельского совета Антонина Клюс, депутат городского совета Иван Минюк.
Ожидается, что делегаты с Лебединщини примут участие в заседании подкомитета ВРУ по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также пообщаются с главой подкомитета Виталием Безгином и главой профильного комитета Андреем Клочко. К представителям Лебединщины в Киеве присоединятся народный депутат Украины Николай Задорожний и глава Сумской ОГА Роман Грищенко.
Власти города решительно настроены отстаивать позицию, которую поддерживает подавляющее большинство жителей города и района на всех уровнях и всеми возможными официальными способами и до поездки в Киев подготовлен надлежащий пакет документов, которые будут передаваться на рассмотрение, говорится на странице Лебединского горсовета в Фейсбуке.
Напомним: вчера глава Сумской ОГА Роман Грищенко заявил о проекте ремонта дорог на юге области, чтобы соединить Лебедин, Ахтырку, Тростянец и Великую Писаревку, которые и собираются объединять в один Ахтырский район.
Вблизи села Филоновка в Лебединском районе утром 11 июня люди перекрыли трассу Сумы-Киев....
По новому проекту админустройства город Лебедин на Сумщине присоединяется к Ахтырскому району....
На странице в Фейсбуке опубликована позиция Лебединский городского совета по проекту решения Верховной Рады Украины «Об образовании и ликвидации районов»....
По состоянию на 22 мая в Сумской области 166 случаев заболевания Covid-19....
Сегодня, 21 мая, в Лебедине был зафиксирован первый официально подтвержденный случай заболевания COVID-19....