Лебединцы едут в Верховную Раду отстаивать свою позицию за вхождение в Сумской район Завтра, 12 июня, представители Лебединщины посетят Верховную Раду Украины, где будут продолжать отстаивать позицию громады в резонансном вопросе присоединения Лебединского района к Сумскому, а не к Ахтырскому, как предлагается в актуальном проекте закона «Об образовании и ликвидации районов».

В состав лебединской делегации войдут руководители города, района и представители общественности, в частности: мэр Лебедина Александр Баклыков, и.о. главы районного совета Светлана Горошко, и.о. главы РГА Оксана Лихина, глава Васильевского сельского совета Антонина Клюс, депутат городского совета Иван Минюк.

Ожидается, что делегаты с Лебединщини примут участие в заседании подкомитета ВРУ по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также пообщаются с главой подкомитета Виталием Безгином и главой профильного комитета Андреем Клочко. К представителям Лебединщины в Киеве присоединятся народный депутат Украины Николай Задорожний и глава Сумской ОГА Роман Грищенко.

Власти города решительно настроены отстаивать позицию, которую поддерживает подавляющее большинство жителей города и района на всех уровнях и всеми возможными официальными способами и до поездки в Киев подготовлен надлежащий пакет документов, которые будут передаваться на рассмотрение, говорится на странице Лебединского горсовета в Фейсбуке.

Напомним: вчера глава Сумской ОГА Роман Грищенко заявил о проекте ремонта дорог на юге области, чтобы соединить Лебедин, Ахтырку, Тростянец и Великую Писаревку, которые и собираются объединять в один Ахтырский район.