На Сумщине еще один случай коронавируса На утро 12 июня в Сумской области уже подтверждено 204 случая заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.

За последние сутки подтвержден еще один случай. Жва человека выздоровели, теперь таких 161. Умерло всего 5, лечатся 38.