Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10518

На Сумщине еще один случай коронавируса

На утро 12 июня в Сумской области уже подтверждено 204 случая заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.

За последние сутки подтвержден еще один случай. Жва человека выздоровели, теперь таких 161. Умерло всего 5, лечатся 38.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

В Тростянце будут ежедневно проводить дезинфекцию
Вчера 17:29

В Тростянце будут ежедневно проводить дезинфекцию

В связи с осложнением эпидемической ситуации в Тростянецкой громаде, сегодня на совещании городской голова Юрий Бова дал поручение коммунальным службам...

Ситуация с коронавирусом в Украине: новый рекорд
Вчера 11:29

Ситуация с коронавирусом в Украине: новый рекорд

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 11 июня в Украине подтверждено 29070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел,...

В Сумах три новых случая коронавируса
Вчера 10:00

В Сумах три новых случая коронавируса

По состоянию на 11 июня в Сумской области 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

Число заболевших коронавирусом на Сумщине перевалило за две сотни
Вчера 08:57

Число заболевших коронавирусом на Сумщине перевалило за две сотни

На утро 11 июня в Сумской области уже 203 случая заболевания COVID-19....

В Сумах будут проводить тесты на COVID-19 в двух лабораториях (видео)
Вчера 08:12

В Сумах будут проводить тесты на COVID-19 в двух лабораториях (видео)

Госпродпотребслужба в Сумах показала лабораторию, где будут проводить тесты на COVID-19....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.