На Сумщине еще один случай коронавируса

За последние сутки подтвержден еще один случай. Жва человека выздоровели, теперь таких 161. Умерло всего 5, лечатся 38.
В связи с осложнением эпидемической ситуации в Тростянецкой громаде, сегодня на совещании городской голова Юрий Бова дал поручение коммунальным службам...
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 11 июня в Украине подтверждено 29070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел,...
По состоянию на 11 июня в Сумской области 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 11 июня в Сумской области уже 203 случая заболевания COVID-19....
Госпродпотребслужба в Сумах показала лабораторию, где будут проводить тесты на COVID-19....