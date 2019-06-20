На Сумщине из-за взрыва гранаты погиб человек

Происшествие произошло сегодня, 12 июня, в 1:20, в одном из сел Краснопольского района. В полицию позвонила местная жительница с сообщением о том, что только что в результате взрыва гранаты погиб ее 62-летний муж.
На место происшествия немедленно выехали руководство Краснопольского отделения полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Правоохранители установили, что мужчина, выйдя из дома во двор, вероятно, сам подорвал гранату. Среди других причин такого поступка следствие рассматривает самоубийство, поскольку погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с собой. Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет - с тех пор как привез из АТО, где проходил военную службу в качестве добровольца Национальной гвардии.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического подразделения, устанавливая все причины и обстоятельства случившегося, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Как умышленное убийство расследуют правоохранители насмерть двух человек с Сумщины в столичном общежитии....
На Сумщине полиция выясняет обстоятельства взрыва, который привел к гибели человека/...
2 октября в 8:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в с. Гринченково Ахтырского района....
Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего жителя Ахтырского района, который с целью мести бросил во двор правоохранителя...
По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который бросил гаранту в здание Национальной лотереи в г. Шостка....