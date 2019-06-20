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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2783

На Сумщине из-за взрыва гранаты погиб человек

Полиция устанавливает причины и обстоятельства взрыва гранаты, в результате которого погиб человек.

Происшествие произошло сегодня, 12 июня, в 1:20, в одном из сел Краснопольского района. В полицию позвонила местная жительница с сообщением о том, что только что в результате взрыва гранаты погиб ее 62-летний муж.

На место происшествия немедленно выехали руководство Краснопольского отделения полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Правоохранители установили, что мужчина, выйдя из дома во двор, вероятно, сам подорвал гранату. Среди других причин такого поступка следствие рассматривает самоубийство, поскольку погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с собой. Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет - с тех пор как привез из АТО, где проходил военную службу в качестве добровольца Национальной гвардии.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического подразделения, устанавливая все причины и обстоятельства случившегося, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взрыв
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