Новый случай коронавируса на Сумщине в Ахтырке

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 1 человека (г. Ахтырка). Сейчас от Covid-19 в Сумской области выздоровела 161 человек, из них 2 - за прошедшие сутки (г. Глухов - 1, г. Лебедин - 1).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 54 случая заболевания (42 вылечились), в Сумском районе - 12 (12), г. Ахтырка – 5 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка – 14 (14), Тростянецкий район – 11 (2 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (5), Бурынский район – 3 (1), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 14 (1).
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