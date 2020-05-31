В Украине уже почти 30 тысяч случаев коронавируса: 35-ое место в мире Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 12 июня в Украине подтверждено 29753 случая COVID-19, из них 13 464 выздоровели, 870 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 683 случаев (второе результат за время пандемии). Всего в Украине 468 172 образца исследованы методом ПЦР и 68557 образцов - методом ИФА. Всего заболевания подтверждено в 2244 детей и 5322 медиков. В общем случаи подтверждено: - Винницкая обл. - 1317 (832 выздоровели) - Волынская обл. - 1313 (378 выздоровели) - Днепропетровская обл. - 983 (702 выздоровели) - Донецкая обл. - 279 (122 выздоровели) - Житомирская обл. - 1013 (540 выздоровели) - Закарпатская обл. - 1506 (675 выздоровели) - Запорожская обл. - 515 (322 выздоровели) - Ивано-Франковская обл. - 1669 (1001 выздоровели) - г. Киев - 3766 (1132 выздоровели) - Киевская обл. - 1931 (648 выздоровели) - Кировоградская обл. - 568 (453 выздоровели) - Луганская обл. - 54 (45 выздоровели) - Львовская обл. - 2526 (598 выздоровели) - Николаевская обл. - 316 (206 выздоровели) - Одесская обл. - 1065 (422 выздоровели) - Полтавская обл. - 277 (256 выздоровели) - Ривненская обл. - 2231 (1194 выздоровели) - Сумская обл. - 204 (161 выздоровели) - Тернопольская обл. - 1372 (1007 выздоровели) - Харьковская обл. - 1426 (692 выздоровели) - Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели) - Хмельницкая обл. - 529 (387 выздоровели) - Черкасская обл. - 517 (352 выздоровели) - Черновицкая обл. - 3831 (1200 выздоровели) - Черниговская обл. - 366 (81 выздоровели).