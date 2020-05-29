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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26222

Шосткинцу, который ударил ножом свою сожительницу, дали 5 лет

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 36-летнего мужчины, который ударил ножом свою сожительницу.

Речь идет о событии, которое произошло в г. Шостка 20 января 2019 года. К обвиняемому в гости пришел друг. Мужчины вместе распивали спиртное. Впоследствии к ним присоединилась сожительница хозяина дома. Во время застолья мужчина схватил нож и ударил им гражданскую жену в грудь. 36-летняя потерпевшая получила тяжелое телесное повреждение.

«В суде обвиняемый пояснил, что во время застолья женщина начала просить у него средства, чтобы купить еще самогона, а также он приревновал ее к товарищу, так что разозлился и ударил ее ножом», - рассказал прокурор Шосткинского местной прокуратуры Вячеслав Шкатула.

Вместе с тем, доказана причастность обвиняемого к кражам имущества из 5 дачных домов. При отсутствии хозяев мужчина проникал в помещение и похищал все ценные вещи.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 121 и ч. 3 ст. 185 УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Общество Поножовщина Приговор суда
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