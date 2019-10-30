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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34378

Первого заммэра Сум продолжат судить аж в августе

Рассмотрение дела по обвинению первого заместителя Сумского городского головы будет продолжено 5 августа.

11 июня в связи с окончанием процессуального времени отложено рассмотрение уголовного производства по обвинению первого заместителя Сумского городского головы Владимира Войтенко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК Украины.

Следующее судебное заседание состоится 5 августа 2020 в 15.30.

Напомним: первый заместитель Сумского городского головы обвиняется в незаконном увольнении работников по работе с личным мотивам, квалифицирующими признаками которого являются действия, совершенные повторно и относительно беременных женщин, гражданок Д. и Р. Речь идет о работницах расформированного департамента градостроительства и земельных отношений, с руководителем которого Анатолем Жуком у первого заммэра был конфликт. В августе 2018 года Анатолия Жука нашли убитым во дворе собственного дома. В его убийстве подозревают его дену Анну, которая скрывается от следствия.

Рассмотрение другого дела обложено по ходатайству потерпевшей и ее представителя.

С целью ограждения себя, судьи и других участников процесса от заражения инфекционной болезнью COVID-19 потерпевшая, как лицо, достигшее 61 года, по уважительным причинам не может прибыть в судебное заседание, - говорится в ходатайстве.

Следующее судебное заседание состоится 24 июня 2020 в 16 час. 00 мин.

Заместителя городского головы. Сумы обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенное повторно (ч. 2 ст. 361 УК Украины) и присвоении официального документа, совершенное в личных интересах (ч.1 ст. 357 УК Украина).

Право Владимир Войтенко Незаконное увольнение
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