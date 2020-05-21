«Альянс» сыграет за выход в первую лигу

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко сообщил сайту sport.sumy.ua, что команда уходит в отпуск до 5 июля. Именно тогда восстановятся тренировки для подготовки к переходным матчам межу первой и второй лигой.
Напомним: клубы ПФЛ проголосовали против продления чемпионата Украины среди команд клубов второй лиги. За это решение проголосовали 11 клубов, еще 6 клубов выступали за продолжение сезона.
Также определен порядок обмена между Первой и Второй лигами. Первые две команды групп Второй лиги выходят в Первую лигу напрямую, а третьи места групп Второй лиги сыграют в переходных матчах с 15-16 командами Первой лиги (ориентировочно матчи состоятся в конце августа). Как раз третье место в группе А и занимает липоводолинский «Альянс».
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