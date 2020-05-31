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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09516

В закрытом на карантин селе на Белопольщине проверили на коронавирус 106 человек

Об этом сегодня, 12 июня, на брифинге в облгосадминистрации сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, за неделю в Горобовке Белопольского района заболели 13 человек в 9 семейных очагах. В лабораторном центре проверили уже 106 человек из села, которое находится на карантине.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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