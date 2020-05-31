В закрытом на карантин селе на Белопольщине проверили на коронавирус 106 человек Об этом сегодня, 12 июня, на брифинге в облгосадминистрации сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, за неделю в Горобовке Белопольского района заболели 13 человек в 9 семейных очагах. В лабораторном центре проверили уже 106 человек из села, которое находится на карантине.