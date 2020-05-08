Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома на ул. Г. Кондратьева.

Отключение связано с заменой задвижки на водопроводной сети диаметром 100 мм на ул. Г. Кондратьева, 160. Не получают воду жители д. №№ 136/1, 136/2, 140, 144, 144/2, 144/3, 152, 154, 158/1, 158/2, 158/3, 160, 16ов, 160д, 160/1, 160 / 2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/15 на ул. Г. Кондратьева. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.