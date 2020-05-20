На Сумщине таки будет 5 районов?

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат Николай Задорожний.
«На заседании правительства озвучил позицию лебединцев, о присоединении к будущему Сумскому району!
Решение правительства следующее - в Сумской области будет 5 районов!
Судьба Лебединского района будет определена в ближайшие дни в профильном комитете Верховной Рады!», - написал он.
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