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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30412

На Сумщине таки будет 5 районов?

Но куда пойдет Лебедин, пока не ясно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат Николай Задорожний.

«На заседании правительства озвучил позицию лебединцев, о присоединении к будущему Сумскому району!

Решение правительства следующее - в Сумской области будет 5 районов!

Судьба Лебединского района будет определена в ближайшие дни в профильном комитете Верховной Рады!», - написал он.

Политика Админреформа Николай Задорожний
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