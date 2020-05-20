На Сумщине таки будет 5 районов? Но куда пойдет Лебедин, пока не ясно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат Николай Задорожний. «На заседании правительства озвучил позицию лебединцев, о присоединении к будущему Сумскому району! Решение правительства следующее - в Сумской области будет 5 районов! Судьба Лебединского района будет определена в ближайшие дни в профильном комитете Верховной Рады!», - написал он.