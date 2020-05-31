Володимир Підлісний: «Потреби ФОПівців будуть неодмінно задоволені» Коли стало відомо, що допомога по частковому безробіттю на період карантину може виплачуватися фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачували єдиний соціальний внесок, ФОПівці масово кинулися до центрів зайнятості здавати пакети документів.

«Подекуди спостерігався справжній ажіотаж. Особливо великий наплив підприємців можна було бачити у Сумському міському центрі зайнятості 11 червня, коли більшість ФОПівців з ринку (вважай, зі свого основного робочого місця) попрямували прямо до центру зайнятості. Фахівці міста фізично не могли прийняти всіх бажаючих отримати компенсацію. Адже, аби перевірити правильність та повноту пропонованих документів, за регламентом спеціалісту потрібно мінімум 15 хвилин. А ще сюди неодмінно додаймо непередбачувані ситуації, які неможливо спрогнозувати. Тож, закономірно, утворилися небажані черги, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - 12 червня черги до центру зайнятості люди займали вже о п’ятій ранку, а то й раніше. До речі, саме в цей час я перебував біля будівлі міського центру зайнятості, зустрічався з ФОПівцями і переконав їх, що всі запити будуть обов’язково задоволені. Сьогодні, 12 червня, на ФОПівців чекало вже втричі більше спеціалістів, які приймали пакети документів. На підмогу містянам прийшли фахівці обласного центру зайнятості. Наші спеціалісти працюватимуть і в суботу, 13 червня. Зауважу, що ФОПівці можуть завітати до центрів зайнятості з документами також з понеділка. Вам нададуть якісні і оперативні послуги».

За інформацією В.Підлісного, на сьогодні більше двох тисяч ФОПівців нашої області подали документи на отримання компенсації. Кожен з них в середньому отримає близько 6 тисяч грн державної допомоги. Це стало можливим завдяки ухваленню Постанови КМУ від 03.06.2020 р. № 453 «Про внесення змін до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Крім ФОПівців, нагадаємо, роботодавці малого та середнього бізнесу Сумської області до центрів зайнятості подали 1259 пакетів документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Вони вже отримали майже 18 млн грн компенсації для найманих працівників.