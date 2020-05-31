В Сумах сбили светофор

Событие произошло сегодня, 12 июня, около 8 часов утра, на улице Героев Крут.
33-летний водитель автомобиля Renault Sandero отвлекся от управления и, как следствие, допустил наезд на светофорный объект.
К счастью, водитель и его пассажир, а также другие участники дорожного движения травм не получили.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на мужчину административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, а также сообщили о повреждении коммунальные службы.
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