В Сумах сбили светофор Патрульные составили протокол на водителя, который по невнимательности совершил наезд на светофорный объект.

Событие произошло сегодня, 12 июня, около 8 часов утра, на улице Героев Крут.

33-летний водитель автомобиля Renault Sandero отвлекся от управления и, как следствие, допустил наезд на светофорный объект.

К счастью, водитель и его пассажир, а также другие участники дорожного движения травм не получили.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на мужчину административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, а также сообщили о повреждении коммунальные службы.