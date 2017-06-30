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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29258

На Сумщине незаконно приватизировали Роменский КХП

На Сумщине прокуратурой инициировано возвращение в государственную собственность Роменского КХП стоимостью около 35 млн грн.

Прокуратурой Сумской области установлено, что Роменский комбинат хлебопродуктов в свое время был включен в законодательный перечень государственного имущества, не подлежащего приватизации. Однако вопреки требованиям законодательства акционерной компанией в 2012 году оформлено правоустанавливающие документы на право частной собственности на вышеупомянутый объект, что создало угрозу его дальнейшего отчуждения в пользу третьих лиц.

Установив указанные факты и собрав доказательства в их подтверждение, прокуратурой Сумской области проинформированы уполномоченные государственные органы власти - Кабинет Министров Украины и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с целью принятия ими мер гражданско-правового характера, направленных на восстановление нарушенных интересов государства.

По направленным прокуратурой области материалами Минэкономразвития обратилось в Хозяйственный суд Сумской области с иском к вышеупомянутой акционерной компании об отмене частной собственности на Роменский комбинат хлебопродуктов, ориентировочная стоимость которого около 35 млн грн, и признание прав на указанное предприятие за государством.

По делу открыто производство, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Экономика Госсобственность Роменский КХП
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