На Сумщине незаконно приватизировали Роменский КХП

Прокуратурой Сумской области установлено, что Роменский комбинат хлебопродуктов в свое время был включен в законодательный перечень государственного имущества, не подлежащего приватизации. Однако вопреки требованиям законодательства акционерной компанией в 2012 году оформлено правоустанавливающие документы на право частной собственности на вышеупомянутый объект, что создало угрозу его дальнейшего отчуждения в пользу третьих лиц.
Установив указанные факты и собрав доказательства в их подтверждение, прокуратурой Сумской области проинформированы уполномоченные государственные органы власти - Кабинет Министров Украины и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с целью принятия ими мер гражданско-правового характера, направленных на восстановление нарушенных интересов государства.
По направленным прокуратурой области материалами Минэкономразвития обратилось в Хозяйственный суд Сумской области с иском к вышеупомянутой акционерной компании об отмене частной собственности на Роменский комбинат хлебопродуктов, ориентировочная стоимость которого около 35 млн грн, и признание прав на указанное предприятие за государством.
По делу открыто производство, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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