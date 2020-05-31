Жителя Сумщины будут судить за матюки За мелкое хулиганство по отношению к операторам спецлинии «102» жителю Шостки грозит административная ответственность.

«Приключения» нетрезвого 29-летнего жителя Шостки начались с магазина. Находясь в качестве посетителя в магазине, мужчина начал ссориться с продавцами. Последние вынуждены были воспользоваться «тревожной кнопкой» и вызвать наряд полиции охраны.

Для составления на драчуна административного постановления по ст. 178 КУоАП «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде» его доставили в Шосткинский отдел полиции.

Однако даже после этого молодой человек не успокоился, и стал звонить на спецлинию «102», при этом в разговорах постоянно и грубо оскорблял оператора. Полицейские зафиксировали девять таких немотивированных звонков с нецензурной бранью.

На него правоохранители составили еще один административный протокол, на этот раз - по ст. 173 КУоАП «Мелкое хулиганство», который направили на рассмотрение суда. Дебоширу грозит штраф или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Работники полиции призывают граждан звонить на спецлинию «102» только в тех случаях, когда им действительно нужна помощь правоохранителей, или они располагают информацией о совершении преступления, желают сообщить об обстоятельствах его совершения, имеют сведения о местонахождении разыскиваемых лиц. Подобного рода немотивированные звонки отвлекают внимание правоохранителей, и пока «шутники» таким образом развлекаются, кому-то из граждан действительно нужна помощь и спасение. Будьте взвешены в своих поступках и помните: «горячие» телефонные линии спецслужб существуют исключительно для экстренных случаев и спасения людей, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.