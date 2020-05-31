Кабмин открыл пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешил въезд иностранным гражданам Сегодня, 12 июня, на внеочередном заседании правительства принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Продолжаем постепенно восстанавливать нашу авиацию. Сегодня Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение», - отметил министр.

По его словам, такое решение является ожидаемым и неотъемлемо связанным с восстановлением международного регулярного пассажирского авиасообщения в Украине с 15 июня.

«Прерогатива в открытии границ оставаться для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защиту наших граждан остаются в приоритете», - добавил Владислав Криклий.