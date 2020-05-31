В Сумах в аварию попала маршрутка Сегодня, 13 июня, около 14.40 произошло ДТП на ул. Горького.

Предварительно, перед Воскресенским мостом столкнулись маршрутка «Рута» (следовавшая по маршруту № 19) и «Хюндай». На место происшествия вызвали патрульную полицию.

Движение на этом участке затруднено, так как машины, попавшие в аварию, перекрыли две полосы движения.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции В Сумской области Олег сологуб, со слов водителя маршрутки, перед ним резко остановилась машина, и ему пришлось выворачивать на встречную полосу, где и столкнулся с «Хюндай».

Сейчас происходит оформление ДТП.