В Сумах в аварию попала маршрутка

Предварительно, перед Воскресенским мостом столкнулись маршрутка «Рута» (следовавшая по маршруту № 19) и «Хюндай». На место происшествия вызвали патрульную полицию.
Движение на этом участке затруднено, так как машины, попавшие в аварию, перекрыли две полосы движения.
Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции В Сумской области Олег сологуб, со слов водителя маршрутки, перед ним резко остановилась машина, и ему пришлось выворачивать на встречную полосу, где и столкнулся с «Хюндай».
Сейчас происходит оформление ДТП.
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