Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53282

В Сумах в аварию попала маршрутка

Сегодня, 13 июня, около 14.40 произошло ДТП на ул. Горького.

Фото Эрики Шпанцевой

Предварительно, перед Воскресенским мостом столкнулись маршрутка «Рута» (следовавшая по маршруту № 19) и «Хюндай». На место происшествия вызвали патрульную полицию.

Движение на этом участке затруднено, так как машины, попавшие в аварию, перекрыли две полосы движения.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции В Сумской области Олег сологуб, со слов водителя маршрутки, перед ним резко остановилась машина, и ему пришлось выворачивать на встречную полосу, где и столкнулся с «Хюндай».

Сейчас происходит оформление ДТП.

Право Дтп ДТП с маршруткой
view counter

По тематике

В Сумах сбили светофор
Сегодня 14:15

В Сумах сбили светофор

Патрульные составили протокол на водителя, который по невнимательности совершил наезд на светофорный объект....

В Тростянце «Мазда» сбила мотоциклиста
10.06.2020 17:55

В Тростянце «Мазда» сбила мотоциклиста

Патрулируя автодорогу национального значения Н 12 "Сумы - Полтава", инспекторы получили сообщение о ДТП, произошедшем в городе Тростянец....

В Сумах произошло два ДТП с мотоциклистами
10.06.2020 16:39

В Сумах произошло два ДТП с мотоциклистами

Два ДТП с мототранспортом произошли вчера в Сумах....

В Сумах в ДТП погиб велосипедист
09.06.2020 17:08

В Сумах в ДТП погиб велосипедист

5 июня, около 21.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Линейной....

На Сумщине в аварию попал мотоцикл: двое пострадали
09.06.2020 14:55

На Сумщине в аварию попал мотоцикл: двое пострадали

Сотрудники Середина-Будского отделения полиции устанавливают обстоятельства ДТП, во время которого получили травмы водитель и пассажир мотоцикла....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.