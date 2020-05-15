В Сумах презентовали состав Совета молодых ученых Во время торжеств по случаю Дня науки был представлен состав Совета молодых ученых - совещательного органа при Сумской облгосадминистрации.

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко отметил, что инициативы, начатые учеными Сумщины, не только будут поддержаны облгосадминистрацией, но и станут реалиями жизни. «Надеюсь получать от ученых идеи, благодаря реализации которых мы сможем нарастить темпы развития нашей области», -сообщил глава облгосадминистрации.

В состав совета были избраны:

- Юрий Данько - проректор по научной работе Сумского национального аграрного университета, доктор экономических наук, профессора.

- Наталью Дуравкину - доцент кафедры юридических дисциплин Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел, кандидат юридических наук, доцент.

- Сергей Лебединский - научный сотрудник отдела квантовой электродинамики сильных полей Института прикладной физики Национальной академии наук Украины, кандидат физико-математических наук.

- Елена Луценко - ассистент кафедры теории и методики преподавания естественных дисциплин Глуховского национального педагогического университета имени А. Довженко.

- Алексей Обухов - научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории (теории стрельбы артиллерии и пусков ракет) научно-исследовательского отдела (научного сопровождения стрельбы и управления огнем артиллерии и ракетными ударами) Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии.

- Виталий Омельяненко - доцент кафедры бизнес-экономики и администрирования Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, кандидат экономических наук, доцент.

- Лариса Петрова - заведующий кафедрой образовательных и информационных технологий коммунального учреждения Сумской областной институт последипломного педагогического образования, кандидат технических наук, доцент

- Олег Резник - заместитель директора Учебно-научного института права Сумского государственного университета, доктор юридических наук

- Валерий Роботько - начальник лаборатории Государственного научно-исследовательского института химических продуктов, кандидат технических наук.

- Юрий Скляренко - старший научный сотрудник Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины, доктор сельскохозяйственных наук.

Справка

Совет молодых ученых при Сумской облгосадминистрации является коллегиальным выборным совещательным органом, целью которой является содействие реализации прав молодых ученых относительно их участия в формировании и реализации государственной политики в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, обеспечение их активного участия в проведении научных исследований и защиты их прав и интересов.

В соответствии с Положением о совете молодых ученых при Сумской ОГА, утвержденного распоряжением главы Сумской облгосадминистрации от 30.04.2020 № 184-ОД, состав совета формируется учредительным собранием по отраслевому принципу из глав советов и обществ молодых ученых учреждений высшего образования, научных учреждений Сумской области, научных учреждений из расчета по одному представителю от общества молодых ученых, научных учреждений, желающих делегировать своего представителя в состав совета.