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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24194

На Сумщине 121 человек поменял имя или фамилию

Не согласен с решением родителей, надоела тривиальность, отсутствует благозвучие, есть увлечение киноактером, переезд за границу - такими разными бывают причины изменения имени сумчанами.

Помогают гражданам в вопросе реализации личных неимущественных благ специалисты государственной регистрации актов гражданского состояния.

«Присвоение фамилии, собственного имени и отчества производится одновременно с государственной регистрацией рождения и определения происхождения ребенка. Вместе с тем, граждане, руководствуясь собственными мотивами, могут с 16 лет (с 14 - с согласия родителей) менять свое имя, - рассказывает начальник Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Ирина Свистун. - На самом деле причин у граждан множество: кто-то хочет вернуть «родовую» фамилию, кто получить «королевскую», а некоторые хотят, чтобы имя приятно звучало на английском. С начала 2020 года органами государственной регистрации актов гражданского состояния межрегионального управления было выдано 357 свидетельств о перемене имени, в частности, в Сумской области - 127. В основном граждане меняли фамилии».

Руководительница отметила, что лицам могут и отказать в изменении имени. К таким причинам относятся:

- осуществление в отношении заявителя уголовного производства или его пребывания под административным надзором;

- наличие у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

- официальное обращение правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;

- представление заявителем ложных сведений.

Интересно, что законодательство не ограничивает украинцев в количестве процедур по изменению имени. Главное, чтобы частое обновление не принесло лишних хлопот, ведь вместе с именем придется менять и все документы - паспорт, номер учетной карточки налогоплательщика, загранпаспорт, водительское удостоверение, документы об образовании, медицинскую карточку и т.п.

Общество
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