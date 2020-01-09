У Сумах покажуть кіно просто неба Оскільки культурні заходи вже дозволено проводити, то сумчан запрошують у кіно просто неба.

Сьогодні, 12 червня, о 20:30 на березі Псла біля ресторану «Карпатська колиба». Безкоштовно! Масочки, ковдри та добрий настрій беремо з собою.