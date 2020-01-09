У Сумах покажуть кіно просто неба

Сьогодні, 12 червня, о 20:30 на березі Псла біля ресторану «Карпатська колиба».
Безкоштовно!
Масочки, ковдри та добрий настрій беремо з собою.
Команда незалежної агенції журналістських розслідувань Слідство.Інфо хоче познайомитися ближче з Сумами і презентувати свій новий фільм «Король контрабанди». Проблеми, про...
У неділю, 9 лютого, у дискусійному психологічному кіноклубі вихідного дня «SOLARIS» пропонують до перегляду фільм Стенлі Кубрика «Доктор Стрейнджлав, або...
Сумський осередок ВГО «Молодий Народний Рух» запрошує на перегляд фільму «Крути 1918»....
Вже понад рік відбуваються Добрі кіноперегляди. Вони відбуваються на різні теми як от Українське кіно чи фільми про права людини,...
Психологічній дискусійний кіноклуб вихідного дня «SOLARIS» запрошує всіх бажаючих у неділю 12 січня на перегляд кінострічки режисера Тодда Фііпса «Джокер»....