У жены президента Украины обнаружили коронавирус

Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского, получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Тесты президента и его детей - отрицательные.
Первая леди чувствует себя хорошо, симптомов COVID-19 у нее нет. Она находится на амбулаторном лечении, изолированно от членов семьи.
Пока что неизвестно, где и когда могло произойти заражение, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным особам рекомендовано соблюдать самоизоляцию и по возможности пройти тестирование.
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