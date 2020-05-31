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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53157

Кабмин согласовал проект постановления, предусматривающий создание на Сумщине 5 районов

Окончательное решение за Верховной Радой.

Кабинет Министров одобрил проекты постановлений о создании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и создано 129 новых. Соответствующие проекты постановлений Кабмин принял 12 июня на внеочередном заседании и направит на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Участие в заседании Кабмина принял глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

«Проект актов, разработанных на основе предложений рабочих групп при областных государственных администрациях и рабочей группы по наработке проекту изменений в административно-территориального устройства Автономной Республики Крым, созданной при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства , предлагается создать в Украине 129 районов, из них 10 в Автономной Республике Крым и 7 на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, и ликвидировать 490 районов », - сказал Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев при рассмотрении проектов постановлений на заседании Правительства.

Кроме уже указанных районов, постановлениями предусматривается формирование такого перечня районов Винницкая область - 5 районов, Волынская область - 4 района, Днепропетровская - 6 районов, Донецкая - 8 районов, Житомирская - 4 района, Закарпатская - 5 районов, Запорожская - 5 районов, Ивано-Франковская - 5 районов, Киевская - 6 районов, Кировоградская - 4 района, Луганская - 8 районов, Львовская - 7 районов, Николаевская - 4 района, Одесская - 6 районов, Полтавская - 4 района, Ривненская - 4 района, Сумская - 5 районов , Тернопольская - 3 района, Харьковская - 7 районов, Херсонская - 3 района, Хмельницкая - 5 районов, Черкасская - 4 района, Черновицкая - 3 района и Черниговская - 4 района.

Проекты постановлений о создании и ликвидации районов согласовал Кабинет Министров, будут направлены на рассмотрение Верховной Рады Украины. Также в Минрегионе сообщили, что вскоре Правительство рассмотрит проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов деятельности и организации органов государственной власти, органов местного самоуправления в связи с образованием (ликвидацией) районов».

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