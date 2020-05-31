В Конотопе в аварии погиб мопедист Происшествие произошло сегодня, 12 июня, около 13.30 в центре города, на перекрестке улиц Садовой, Коновальца и Братьев Лузанов.

В результате столкновения легковушки «Dacia Sandero» и мопеда погиб 72-летний водитель двухколесника. Среди причин аварии работники полиции рассматривают и версию несоблюдение правил дорожного движения 44-летним водителем авто - непредоставление им преимущества в движении на участке с круговым движением. Следователи Конотопского отдела полиции решают вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.