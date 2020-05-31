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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07209

В Конотопе в аварии погиб мопедист

Происшествие произошло сегодня, 12 июня, около 13.30 в центре города, на перекрестке улиц Садовой, Коновальца и Братьев Лузанов.

В результате столкновения легковушки «Dacia Sandero» и мопеда погиб 72-летний водитель двухколесника.

Среди причин аварии работники полиции рассматривают и версию несоблюдение правил дорожного движения 44-летним водителем авто - непредоставление им преимущества в движении на участке с круговым движением.

Следователи Конотопского отдела полиции решают вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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