Сумские патрульные просят помочь установить участников ДТП, которые покинули место аварий Первое автопроисшествие произошло 8 июня, около 12.30, на улице Герасима Кондратьева, у дома 112.

Неустановленный водитель автомобиля Opel Kadett красного цвета, номерной знак 27044КН, совершил наезд на автомобиль Chevrolet Aveo, который был припаркован рядом. Место происшествия водитель сразу же оставил.

В тот же день, около 17.10, на улице Ахтырская, у дома 4а, произошло еще одно ДТП. Патрульные установили, что неустановленный водитель, управляя автомобилем ЗАЗ-110307 зеленого цвета, номерной знак ВМ9460АН, совершил наезд на ВАЗ-21101, который стоял припаркованный рядом. Место ДТП он тоже оставил.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области просит всех граждан, имеющих любую информацию о месте нахождения данных автомобилей или их хозяев, позвонить на службу 102 или обратиться непосредственно к управлению патрульной полиции в Сумской области по адресу: Сумы, улица Белопольский Путь, 18/1. Анонимность гарантируем.