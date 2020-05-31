На Сумщине продают здания диагностического центра и госпиталя для ветерановпочти за 13 млн грн

Действительно ли здания выставлены на продажу и какова дальнейшая судьба областного диагностического центра и госпиталя ветеранов в Шостке, мы спросили у руководителей этих учреждений, пишет Шостка.инфо.
Руководитель структурного подразделения Сумского областного клинического госпиталя ветеранов войны в Шостке Михаил Стойко подтвердил, что здание лечебно-профилактического учреждения, действительно, выставлено на продажу за 12,8 млн. грн. Но при этом заверил, что сам госпиталь в Шостке не прекращает свое существование:
– Что будет дальше? Как работали, так и будем работать. Фирма, которой принадлежит это здание и у которого мы арендуем помещение для госпиталя, – «Профтехресурс». Я звонил им, интересовался, они подтвердили, что здание выставлено на продажу. При этом сказали мне: «Не волнуйтесь, как работали, так и будете работать». Может, им так нужно… Может кто-то у них перекупит. Но, в принципе, за такую цену, кому оно это здание нужно?
Директор коммунального некоммерческого предприятия Сумского облсовета «Областной диагностический центр в г. Шостка» Светлана Стенько отметила, что диагностический центр тоже будет по-прежнему работать в городе:
– Диагностический центр арендует помещение у организации-собственника. Я интересовалась у арендодателя, действительно ли здание выставлено на продажу, он мне ответил, что нашего помещения это не касается, мы и дальше продолжаем работать по договору, который был заключен. Официального письма у меня нет, но со слов было так.