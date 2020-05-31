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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2359

На Сумщине продают здания диагностического центра и госпиталя для ветерановпочти за 13 млн грн

Объявление о продаже зданий медучрежений в Шостке размещены и на известной платформе онлайн-объявлений о покупках, продажах, обмене товарами и услугами «OLX».

Действительно ли здания выставлены на продажу и какова дальнейшая судьба областного диагностического центра и госпиталя ветеранов в Шостке, мы спросили у руководителей этих учреждений, пишет Шостка.инфо.

Руководитель структурного подразделения Сумского областного клинического госпиталя ветеранов войны в Шостке Михаил Стойко подтвердил, что здание лечебно-профилактического учреждения, действительно, выставлено на продажу за 12,8 млн. грн. Но при этом заверил, что сам госпиталь в Шостке не прекращает свое существование:

– Что будет дальше? Как работали, так и будем работать. Фирма, которой принадлежит это здание и у которого мы арендуем помещение для госпиталя, – «Профтехресурс». Я звонил им, интересовался, они подтвердили, что здание выставлено на продажу. При этом сказали мне: «Не волнуйтесь, как работали, так и будете работать». Может, им так нужно… Может кто-то у них перекупит. Но, в принципе, за такую цену, кому оно это здание нужно?

Директор коммунального некоммерческого предприятия Сумского облсовета «Областной диагностический центр в г. Шостка» Светлана Стенько отметила, что диагностический центр тоже будет по-прежнему работать в городе:

– Диагностический центр арендует помещение у организации-собственника. Я интересовалась у арендодателя, действительно ли здание выставлено на продажу, он мне ответил, что нашего помещения это не касается, мы и дальше продолжаем работать по договору, который был заключен. Официального письма у меня нет, но со слов было так.

 
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