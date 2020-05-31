На Сумщине могут отменить смягчение карантина Если и дальше будем наблюдаться тенденция к увеличению заболевания COVID-19, Сумщина может вернуться к более строгому карантину.

Об этом заявил директор Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский во время онлайн-брифинга о ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в Сумской области.

По его словам, сейчас большое беспокойство вызывает то, что люди начали пренебрегать мерами безопасности в период, когда карантин постепенно ослабляется, а коронавирусная инфекция никуда не исчезла.

В течение двух последних суток в Украине фиксируют антирекорд по количеству выявленных заболеваний коронавирус (почти 700 случаев в сутки). Сумщина, к сожалению, также имеет неутешительные результаты. В течение последней недели в области было зарегистрировано 26 случаев заболевания: в г. Сумы, Белопольском, Бурынском и Тростянецком районах.

В Белопольском районе ситуация остается неутешительной, ведь там за прошедшую неделю было выявлено 7 новых случаев, общее количество инфицированных сейчас составляет 13 человек. В г. Тростянец и Тростянецком районе зарегистрировано 11 случаев заболевания COVID-19, 1 больной умер, за период с 5 по 12 июня было обнаружено также 7 новых случаев. И третий очаг - г. Сумы, где за неделю выявлено 7 больных.

Владимир Збаражский отметил, что в случае существенного роста заболеваемости в более чем 10 областях Украины, Правительство может снова усилить карантин.