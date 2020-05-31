Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2431

На Сумщине могут отменить смягчение карантина

Если и дальше будем наблюдаться тенденция к увеличению заболевания COVID-19, Сумщина может вернуться к более строгому карантину.

Об этом заявил директор Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский во время онлайн-брифинга о ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в Сумской области.

По его словам, сейчас большое беспокойство вызывает то, что люди начали пренебрегать мерами безопасности в период, когда карантин постепенно ослабляется, а коронавирусная инфекция никуда не исчезла.

В течение двух последних суток в Украине фиксируют антирекорд по количеству выявленных заболеваний коронавирус (почти 700 случаев в сутки). Сумщина, к сожалению, также имеет неутешительные результаты. В течение последней недели в области было зарегистрировано 26 случаев заболевания: в г. Сумы, Белопольском, Бурынском и Тростянецком районах.

В Белопольском районе ситуация остается неутешительной, ведь там за прошедшую неделю было выявлено 7 новых случаев, общее количество инфицированных сейчас составляет 13 человек. В г. Тростянец и Тростянецком районе зарегистрировано 11 случаев заболевания COVID-19, 1 больной умер, за период с 5 по 12 июня было обнаружено также 7 новых случаев. И третий очаг - г. Сумы, где за неделю выявлено 7 больных.

Владимир Збаражский отметил, что в случае существенного роста заболеваемости в более чем 10 областях Украины, Правительство может снова усилить карантин.

Общество Карантин
view counter

По тематике

Не во всех районах Сумщины с 10 июня позволили работать заведениям культуры
Вчера 13:05

Не во всех районах Сумщины с 10 июня позволили работать заведениям культуры

С 10 июня на Сумщине уже могут работать заведения культуры по приему посетителей при условии соблюдения противоэпидемических требований....

В районе на Сумщине отменяется смягчение карантина
10.06.2020 11:43

В районе на Сумщине отменяется смягчение карантина

9 июня состоялось внеочередное заседание Тростянецкой районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Смягчение карантина: как работает центральный рынок в Сумах (видео)
10.06.2020 10:48

Смягчение карантина: как работает центральный рынок в Сумах (видео)

После смягчения карантина изменились требования к работе рынков....

Как живет закрытое на карантин село на Сумщине (видео)
10.06.2020 10:04

Как живет закрытое на карантин село на Сумщине (видео)

Четвертый день на карантине небольшое село Горобовка в Белопольском районе....

На Сумщине разрешили работу кафе и ресторанов
05.06.2020 17:29

На Сумщине разрешили работу кафе и ресторанов

Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено позволить функционирование заведений общественного...

Новости

Новый случай коронавируса на Сумщине в Ахтырке
Сегодня 09:47
В Сумах три новых случая коронавируса
Вчера 10:00
Сумской горсовет определил перевозчиков мусора в городе
10.06.2020 09:54
На Сумщине могут отменить смягчение карантина
Сегодня 16:24
На Сумщине продают здания диагностического центра и госпиталя для ветерановпочти за 13 млн грн
Сегодня 16:23
Сумские патрульные просят помочь установить участников ДТП, которые покинули место аварий
Сегодня 16:11
В Конотопе в аварии погиб мопедист
Сегодня 16:07
Кабмин согласовал проект постановления, предусматривающий создание на Сумщине 5 районов
Сегодня 15:53
У жены президента Украины обнаружили коронавирус
Сегодня 15:36
У Сумах покажуть кіно просто неба
Сегодня 15:30
На Сумщине 121 человек поменял имя или фамилию
Сегодня 15:24
В Сумах презентовали состав Совета молодых ученых
Сегодня 15:07
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.