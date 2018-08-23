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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум раздал грамоты донорам

Накануне Всемирного дня донора в Сумах поздравляли тех, кто своей кровью спасает человеческие жизни.

Торжества по случаю праздника состоялись в помещении городского совета, где собрались представители донорского движения, общественные активисты, представители власти и СМИ.

Почетным знаком отличия Сумского городского совета «За заслуги перед городом» III степени Александр Лысенко отметил Почетного донора Украины Валентину Покуленко-Сипко. Кроме того, Сумской областной центр службы крови присвоил женщине звание «Легенда донорского движения».

Также по случаю Всемирного дня донора грамоты городского головы получили культорганизатор городского центра досуга молодежи Дарья Назаренко, студент СумГУ Давид Гвиниашвили, инспектор сектора связей с общественностью управления патрульной полиции в Сумской области, старший лейтенант полиции Марина Горьковская, инспектор отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления патрульной полиции в Сумской области Сергей Рыбалка и редактор профориентационного офиса продвижения СНАУ Анна Горпинич.

Не обошли вниманием и единственного Почетного донора в исполнительных органах городского совета, - заместителя директора городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Наталью Кудимову.

На сегодня в базе данных Центра службы крови - более 35 тыс. активных доноров, из которых около 85% сдают кровь регулярно. Только за прошлый год в центре было осуществлено 61496 донаций.

Также, по случаю Всемирного дня донора, грамоты Сумского областного центра службы крови вручили предпринимателю Андрею Совенко, руководителю городского центра досуга молодежи Игорю Ганненко, PR-менеджеру ТЦ «Мost» Анне Мельник и координатору фестиваля «Новая кровь 2020» Наталье Гончарук.

Общество Донорство
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