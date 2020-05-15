У губернатора Сумщины ввели цензуру

«Щиро вітаю ФК «Суми» з перемогою! Та дякую ФК «Колос» за яскраву та видовищну гру!», - говорится в посте. Также в нем видеосюжет и два фото – команды с кубком и толпы чиновников на футбольном поле, без масок, обнявшись, только что не целующихся. При этом матч должен был проходить без зрителей.
Под постом был оставлен комментарий: «У районі на Сумщині, де ще жодного випадку коронавірусу, сумські чиновники масово порушували карантин». Спустя несколько минут комментарий исчез, а его автору было запрещено комментировать посты на этой странице.
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