В Тростянецкой больнице в стационар не пускают посетителей Сегодня, 12 июня, в Тростянце прошло заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС.

Руководитель районного лабораторного отделения «Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Валентина Одража сообщила, что в период с 6 по 12 июня должны в Тростянце 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом показатель инцидентности COVID-19 (количество новых случаев заболевания за последние семь дней) превышен и составляет 17.6% на 100 000 населения.

Все контактные лица находятся на самоизоляции по месту жительства. У них взяты образцы материалов для ПЦР-исследования. Большинство анализов еще находится в работе, а те результаты, которые уже поступили в Тростянец, имеют отрицательный результат, то есть коронавируса не обнаружено.

Всего за весь период пандемии коронавируса на Тростянетчине 11 лабораторно подтвержденных случаев болезни COVID-19. Из числа этих больных 2 выздоровели, 1 летальный случай, 2 госпитализированы, 6 - на амбулаторном лечении. По территориальному распределению: 2 - жители с. Вишневое, 1 - житель с. Боромля, г. Тростянец - 8.

Так как в Тростянецкой городской больнице сейчас лечится двое больных коронавирусом (75-летняя женщина в реанимационном отделении и мужчина трудоспособного возраста - в инфекционном), в больнице усилены карантинные мероприятия. Об этом сообщил руководитель больницы Анатолий Плахтиря. Он обращается к гражданам с пониманием отнестись к тому, что вход в больницу пока открыто только центральный, при этом всем без исключения посетителям нужно пройти температурный скрининг. Процедура эта быстрая, используется бесконтактный термометр.

Также Анатолий Анатольевич акцентировал внимание, что больница в условиях карантина временно ограничила количество профосмотров. Пребывания посетителей в отделениях стационара строго запрещено.

Заместитель городского головы Юрий Заяц сообщил, что дезинфикационная обработка автобусных остановок, детских площадок, скамеек в парках и скверах, подъездов выполняется коммунальщиками регулярно на этой неделе. Соответствующие работы продолжатся и в течение двух следующих недель.

Мэр Тростянца Юрий Бова призвал тростянчан неуклонно придерживаться норм и правил карантинного периода, чтобы приостановить распространение COVID-19 на территории громады.