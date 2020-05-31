Сумской футзалист взял «бронзу» чемпионата Беларуси

Гомелськая «БЧ» Дениса Мазного принимала минскую «Столицу» Евгения Змысли. После домашней победы 4:1 минчане выиграли и гостевой матч 6:3, завоевав таким образом свою четвертую «бронзу».
В воскресенье, 14 июня, будет сыгран финал Кубка города по футзалу АФС....
8 июня прошла первая игра бронзовой серии чемпионата Беларуси по футзалу....
4 июня прошел второй полуфинал кубка Сум по футзалу от Ассоциации футзала Сумщины....
На 99% сумской клуб «FoodCentre-СумДУ» останется в Экстра-лиге и на следующий сезон....
Сегодня, 3 июня, прошли третьи матчи полуфинальных серий чемпионата Беларуси по футзалу....