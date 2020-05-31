ГП «Дороги Сумщины» обвиняют в нарушениях тендерных процедур На Сумщине тендерные закупки на ремонт дорог местного значения, которыми занимается государственное предприятие «Дороги Сумщины», проводят с нарушениями.

Об этом рассказал президент Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко. По его мнению, нет честной конкуренции между строительными компаниями. Речь идет об около 1 млрд гривен, которые заявили на 7 аукционов, говорится в сюжете UA:СУМИ.

По словам Артема Гриненко, объявлено около 10 тендеров, на которые предложения подали разные компании. Это создает, по его мнению, хорошую конкуренцию и возможность получить качественный результат.

«А две компании оставляют. Если две компании оставили, мы понимаем, что не будет никакой конкуренции. Это делается для того, чтобы победила какая-то одна конкретная компания. Если бы мы видели честную конкуренцию, мы прогнозируем 30% экономии. То есть, на 1 млрд, это может составить 300 млн, это перерасход бюджета. Нельзя сказать, что это украдено, но это деньги, за которые можно было бы построить 50 км новых дорог», - убежден Гриненко.

О своих замечаниях и выводах Артем Гриненко написал на сайте Ассоциации в Facebook. И обратился к главе Сумской облгосдминистрации Роману Грищенко, как должностному лицу, которое несет ответственность за действия государственного предприятия, основанного облгосадминистрацией.

На это Роман Грищенко ответил, что когда будут выявлены нарушения, ответственные за это будут наказаны.

«Одно, что я только отслеживаю, когда идут торги, на какой процент стоимость заявленная стала ниже? Ну, меня процент радует. Там занижение стоимости примерно до 20%, где-то есть и больше по определенным лотам. Будем смотреть, когда торги и конкурсы все пройдут. В Антимонопольный комитет пусть обращается, только один орган может принять решение. Я не могу на стадии проведения конкурса или подготовки к конкурсу влиять на эти вещи», - сказал Грищенко.