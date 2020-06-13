На Сумщине 4 новых случая коронавируса, в Украине очередной рекорд

За последние сутки зафиксировано 4 новых случая (Сумы - 3, Тростянец - 1), 2 человека выздоровело (Глуховский район - 1, Бурынский район - 1). Всего - 163. За все время пандемии умерло 5 человек.
В Украине за сутки 753 новых случая, - очередной рекорд. Всего – 30506. Умерли 10 человек (всего 880), вылечились 409 (всего 13976), болеют 15650.
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