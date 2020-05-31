В Сумах полицейские задержали квартирного вора еще до того, как потерпевший обнаружил кражу

Патрулируя Сумы, на одной из улиц полицейские заметили мужчину, который подозрительно себя вел. Поэтому правоохранители решили его остановить и проверить.
Прохожим оказался 29-летний сумчанин, который неоднократно попадал в поле зрения полиции. При поверхностном осмотре среди его личных вещей полицейские обнаружили ноутбук и планшет. Четкого ответа на вопрос о происхождении указанных вещей он не имел. Документы, подтверждающие, что имущество принадлежит именно ему, тоже отсутствовали.
Правоохранители изъяли технику и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.
В ходе дальнейшей проверки полицейские установили настоящего владельца техники - 23-летнего иностранца, который учится в одном из сумских вузов. Оказывается, юноша забыл запереть дверь своего жилища, и этим воспользовался злоумышленник. Он незаметно проник в квартиру и вынес компьютерную технику. Сам же студент даже не сразу понял, что стал жертвой вора. И заметил исчезновение своего имущества только тогда, когда ему позвонили из полиции.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По факту преступления следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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