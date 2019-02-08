Кабмин запретил пробное ВНО

В частности, речь идет об усилении ограничительных мер в образовательных заведениях.
Из обнародованного на сайте Кабмина документа следует отмена пробного внешнего оценивания, так как допуск в школы для участия в нем будет запрещен.
В частности, в постановлении Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий", в пункте 3 подпункте 4 исключено слово "пробном".
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов выступил в защиту ВНО.
Он сообщил о том, что, согласно информации, которую он получил из нескольких не связанных между собой источников, власти намерены вообще отменить внешнее независимое оценивание.
"Менее всего я хотел бы "разгонять панику". Более того, очень надеюсь, что это - лишь слухи, возможно - попытка "проверить реакцию общества". Если это не так - очень жду однозначное заявление о неприкосновенности ВНО как надежного инструмента, который гарантирует равные права доступа к высшему образованию", - написал он в фейсбуке.
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