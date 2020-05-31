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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10168

На Сумщине пограничники задержали нарушителя пограничного режима

В ходе реализации информации о нахождении в приграничье неизвестного, полученной от участкового инспектора пограничной службы, группа реагирования от отделения «Сопычь» на автодороге, ведущей к пункту пропуска «Бачевск», обнаружила и задержала гражданина, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющие личность.

По его словам он является гражданином Молдовы и потерял документы на территории Украины.

Сейчас мужчина задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За нарушение пограничного режима и за нарушение правил пребывания в Украине ему грозит административная ответственность.

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