В Сумах иностранец предлагал копам взятку За непривлечение к административной ответственности иностранец предлагал патрульным неправомерную выгоду.

Патрулируя улицу Набережную реки Стрелки, стражи порядка обнаружили автомобиль Opel, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

При рассмотрении дела об административном правонарушении 25-летний иностранец убедительно просил не составлять на него админматериал и предложил патрульным неправомерную выгоду. Инспекторы неоднократно предупреждали его об ответственности за неправомерные действия, но он продолжал настаивать на своем. Более того, он еще и решил положить денежную купюру номиналом 100 гривен в документы, которые передал патрульным для «решения вопроса».

На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.