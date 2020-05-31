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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15184

В Сумах иностранец предлагал копам взятку

За непривлечение к административной ответственности иностранец предлагал патрульным неправомерную выгоду.

Патрулируя улицу Набережную реки Стрелки, стражи порядка обнаружили автомобиль Opel, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

При рассмотрении дела об административном правонарушении 25-летний иностранец убедительно просил не составлять на него админматериал и предложил патрульным неправомерную выгоду. Инспекторы неоднократно предупреждали его об ответственности за неправомерные действия, но он продолжал настаивать на своем. Более того, он еще и решил положить денежную купюру номиналом 100 гривен в документы, которые передал патрульным для «решения вопроса».

На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

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