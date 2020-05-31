На Сумщине «Мерседес» сбил велосипедиста (видео)

Прибыв на место, инспекторы обнаружили 33-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz, а рядом травмированного велосипедиста. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на 58-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть. Врачи доставили мужчину в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Вследствие ДТП у велосипедиста диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Ахтырского отделения полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Сегодня утром, 13 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие на ул. Воронежской....
Из-за ДТП, которое произошло на участке дороги по ул. Героев Крут, троллейбусы № 5 и 10А будут разворачиваться на остановке...
Сегодня, 13 июня, около 14.40 произошло ДТП на ул. Горького....
Патрульные составили протокол на водителя, который по невнимательности совершил наезд на светофорный объект....
Патрулируя автодорогу национального значения Н 12 "Сумы - Полтава", инспекторы получили сообщение о ДТП, произошедшем в городе Тростянец....