Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22193

На Сумщине «Мерседес» сбил велосипедиста (видео)

Сообщение о ДТП с травмированными на автодороге национального значения Н 12 "Сумы - Полтава", близ села Климентово, экипаж патрульных получил 10 июня, около 22.20.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили 33-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz, а рядом травмированного велосипедиста. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на 58-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть. Врачи доставили мужчину в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Вследствие ДТП у велосипедиста диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Ахтырского отделения полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Право Дтп
view counter

По тематике

Сегодня 16:26

В Шостке столкнулись два мопеда

Сегодня утром, 13 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие на ул. Воронежской....

В Сумах снова ДТП с маршруткой
Вчера 17:21

В Сумах снова ДТП с маршруткой

Из-за ДТП, которое произошло на участке дороги по ул. Героев Крут, троллейбусы № 5 и 10А будут разворачиваться на остановке...

В Сумах в аварию попала маршрутка
Вчера 14:53

В Сумах в аварию попала маршрутка

Сегодня, 13 июня, около 14.40 произошло ДТП на ул. Горького....

В Сумах сбили светофор
Вчера 14:15

В Сумах сбили светофор

Патрульные составили протокол на водителя, который по невнимательности совершил наезд на светофорный объект....

В Тростянце «Мазда» сбила мотоциклиста
10.06.2020 17:55

В Тростянце «Мазда» сбила мотоциклиста

Патрулируя автодорогу национального значения Н 12 "Сумы - Полтава", инспекторы получили сообщение о ДТП, произошедшем в городе Тростянец....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.