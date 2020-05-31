На Сумщине «Мерседес» сбил велосипедиста (видео) Сообщение о ДТП с травмированными на автодороге национального значения Н 12 "Сумы - Полтава", близ села Климентово, экипаж патрульных получил 10 июня, около 22.20.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили 33-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz, а рядом травмированного велосипедиста. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на 58-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть. Врачи доставили мужчину в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Вследствие ДТП у велосипедиста диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Ахтырского отделения полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.