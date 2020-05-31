В Шостке столкнулись два мопеда

Как сообщили в полиции, столкнулись два мопеда, которым управляли 68-летний житель пос. Воронежа и 51-летний шосткинец. Они оба ехали в попутном направлении – в сторону Шостки.
В результате ДТП пострадал 68-летний мопедист. Его доставили в Центральную районную больницу.
По предварительным данным, оба водителя – трезвые.
На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники полиции, пишеь Шостка.инфо.
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