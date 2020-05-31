В Шостке столкнулись два мопеда Сегодня утром, 13 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие на ул. Воронежской.

Как сообщили в полиции, столкнулись два мопеда, которым управляли 68-летний житель пос. Воронежа и 51-летний шосткинец. Они оба ехали в попутном направлении – в сторону Шостки.

В результате ДТП пострадал 68-летний мопедист. Его доставили в Центральную районную больницу.

По предварительным данным, оба водителя – трезвые.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники полиции, пишеь Шостка.инфо.