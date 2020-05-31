Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26174

В Шостке столкнулись два мопеда

Сегодня утром, 13 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие на ул. Воронежской.

Как сообщили в полиции, столкнулись два мопеда, которым управляли 68-летний житель пос. Воронежа и 51-летний шосткинец. Они оба ехали в попутном направлении – в сторону Шостки.

В результате ДТП пострадал 68-летний мопедист. Его доставили в Центральную районную больницу.

По предварительным данным, оба водителя – трезвые.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники полиции, пишеь Шостка.инфо.

Право Дтп
view counter

По тематике

Сегодня 16:22

На Сумщине «Мерседес» сбил велосипедиста (видео)

Сообщение о ДТП с травмированными на автодороге национального значения Н 12 "Сумы - Полтава", близ села Климентово, экипаж патрульных получил...

В Сумах снова ДТП с маршруткой
Вчера 17:21

В Сумах снова ДТП с маршруткой

Из-за ДТП, которое произошло на участке дороги по ул. Героев Крут, троллейбусы № 5 и 10А будут разворачиваться на остановке...

В Сумах в аварию попала маршрутка
Вчера 14:53

В Сумах в аварию попала маршрутка

Сегодня, 13 июня, около 14.40 произошло ДТП на ул. Горького....

В Сумах сбили светофор
Вчера 14:15

В Сумах сбили светофор

Патрульные составили протокол на водителя, который по невнимательности совершил наезд на светофорный объект....

В Тростянце «Мазда» сбила мотоциклиста
10.06.2020 17:55

В Тростянце «Мазда» сбила мотоциклиста

Патрулируя автодорогу национального значения Н 12 "Сумы - Полтава", инспекторы получили сообщение о ДТП, произошедшем в городе Тростянец....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.