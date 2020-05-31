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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33167

Полиция Сумщины вернула в семью сбежавшего из дома 10-летнего мальчика с Полтавщины

О ребенке, который в одиночестве бродит у автодороги, в Липоводолинское отделение полиции сообщил житель одного из сел района.

На указанном заявителем месте правоохранители подобрали мальчика на «борт» служебного авто - мальчик, лет десяти на вид, был совершенно грязный, истощенный, и очень хотел пить. Как потом выяснили полицейские, он прошел больше шести километров полями. Успокоив парня и предоставив всю необходимую помощь, правоохранители начали поиски его семьи и место жительства. Сам «путешественник» на вопрос кто он, как его зовут, сколько ему лет и откуда, ничего объяснить не мог. Более того - дорогу домой не помнил, говорил, что в этом селе находится впервые, никого из местных не знает.

Полицейские объездили соседние населенные пункты, чтобы кто-то из местных жителей мог узнать ребенка, однако никто из граждан раньше его не видел. Правоохранители обратились за помощью к социальным педагогам окружающих учебных заведений, чтобы выяснить какую-либо информацию о ребенке, но - бесполезно.

Стало понятно, что парень не местный. Правоохранители доставили его в отделение полиции и проверили информационные базы данных по другим территориальных подразделениях полиции.

«Интенсивные поиски уже через час дали свой положительный результат, - комментирует ситуацию Александр Гресь, начальник Липоводолинского отделения полиции.- Как оказалось, 10-летний Женя - житель соседней области, и находился в розыске как без вести пропавший ребенок. Во время разговора с полицейскими парень объяснил свой побег из дома ссорой с отцом».

Работники полиции сообщили о «найденыше» инициатору розыска, а впоследствии передали парня прибывшим гадячским коллегам и представителю местной власти, чтобы уже те вернули его в круг семьи, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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