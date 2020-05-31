На Сумщине еще три утопленника Полиция выясняет причины и обстоятельства несчастных случаев, в результате которых на водоемах области погибли люди.

Во время купания в открытых водоемах утонули 62-летний житель Бурыни, 42-летний житель Ахтырщини и 22-летний юноша с Серединобудщины. Правоохранители по каждому из этих фактов открыли уголовные производства и устанавливают обстоятельства смерти граждан.

Полиция предостерегает жителей и гостей области быть внимательными и осторожными во время отдыха у открытых водоемов. И напоминает правила безопасности, соблюдение которых обезопасит отдыхающих от потопления.

Одной с основных условий безопасного отдыха на воде является умение плавать. Научиться плавать нужно каждому. Человек, который хорошо плавает, чувствует себя на воде спокойно, уверенно, в случае необходимости может оказать помощь товарищу, попавшему в беду.

Однако, даже тот, кто хорошо плавает, должен постоянно быть осторожным, дисциплинированным и строго придерживаться правил поведения на воде. Знание и выполнение правил поведения на воде является залогом безопасности жизни, а также получение удовольствия от отдыха.

Отдыхая на водоеме, не употребляйте алкогольные напитки. Спиртное не только существенно меняет скорость реакций, но и специфически действует на организм человека, давая сначала ощущение всесильности и эйфории, которые затем могут трансформироваться в агрессию или даже в равнодушие. К тому же, хмельная человек не способен четко оценить ситуацию и правильно определить уровень опасности. Поэтому алкоголь является самой распространенной причиной гибели людей на водоемах.

Второе, на что следует обратить внимание - на самое место отдыха. Оно должно быть проверенным на глубину, стремительность течения, отсутствие на дне камней, дерева, зарослей травы и т.д. Важный температурный режим - купаться в холодной воде опасно и из-за переохлаждения организма, и из-за возможных внезапные судороги. Оптимальная температура воды для купания - 19-20 градусов по Цельсию выше нуля. Врачи говорят, что не надо купаться долго, лучше купаться несколько раз по 15-20 мин., Периодически выходя на берез для высыхания и обогрева.

Полицейские советуют купаться только в тех местах, определенных местными властями и проверенные водолазно-спасательной службой, и на заплывать за ограничительные знаки.

Не допускайте в воде шалостей и шуток вроде ныряния под людей или хватание их в воде с ноги. Также следует очень осторожно вести себя на надувных матрасах и игрушках. Не следует шуметь и кричать, тем более подавать без надобности сигнал о помощи.

Если вы отдыхаете с детьми - постоянно держите их в поле зрения. Мгновенная невнимательность может стоить малышей здоровья, а то и и жизни. Научите детей плавать и правильно нырять. Ни при каких обстоятельствах не отпускайте их на водоем купаться в одиночестве, и сами этого избегайте. Будьте осмотрительны и расчетливы, и помните: вода - не только ценный дар природы, но и источник смертельной опасности.

Чтобы помочь утопающему, также следует соблюдать определенные правила. Если поблизости вас есть какой-нибудь плавучий предмет (лучше спасательный круг), киньте его так, чтобы тонущий мог за него ухватиться. Лучше, если привяжете к нему веревку, за которую потом можно подтянуть потерпевшего к берегу. Если несчастье случилось на мели, попробуйте подойти к человеку вброд, чтобы подать спасательное средство, но держите его так, чтобы он был между вами i пострадавшим. В том случае, когда вы попытаетесь подплыть к утопающему, лучше, когда у вас в руках будет спасательное средство, чтобы он хватался за него, а не за вас. Разговаривайте с потерпевшим, успокаивайте его. Оказавшись на берегу, вызовите по возможности и необходимости медиков.

Когда же такой возможности нет, следует оказать первую медицинскую помощь человеку самостоятельно. Для этого после извлечения утопающего из поди следует очистить его верхние дыхательные пути от песка, ила и водорослей. Затем вызвать рвоту из-за раздражения языка. Затем положить под шею валик из одежды. Если отсутствует дыхание, сделать искусственное дыхание методом «изо рта в рот»; при отсутствии пульса - сделать непрямой массаж сердца. Также следует растирать тело потерпевшему, чтобы оно нагрелось.

Помощь пострадавшему следует оказывать в зависимости от его состояния i быстрее. Если пострадавший не подает признаков жизни, это не должно останавливать оказания первой помощи. Пока есть малейший шанс спасти человека, надо проводить реанимационные мероприятия, чтобы ее спасти, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.